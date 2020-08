Expresul & Tinerii. Nicoleta Ganea

Stiri pe aceeasi tema

- Doris Rai, candidat independent la funcția de primar al Bistriței, a fost prezenta intr-o emisiune Bistrițeanul LIVE. Aceasta a vorbit pe scurt despre cateva proiecte pe care le are pentru oraș. Multe proiecte au facut referire la tineri, printre ele numarandu-se transformarea Parcului Industrial in…

- Gabriela Chirilovici are 16 ani și este eleva la Liceul ”Vasile Alecsandri” din Ungheni. Am abordat-o, desigur și pe ea pentru ca are inscrise și niște succese frumoase la varsta ei. Gabriela este laureata a concursului de nuvele in limba franceza de la Saint-Etienne din Franța. Este finalista in…

- Expresul.md continua rubrica: Expresul & Tinerii. De data aceasta l-am luat drept protagonist pe ungheneanul Cristian Muduc. Este student la Școala Naționala Superioara de Arhitectura din Paris - Belle Ville din Franța. Deci, este arhitect in devenire. Mai este pasionat de arta, fotografie dar și creatorul…

- Uniunea Europeana a decis sa scoata Serbia și Muntenegru de pe lista țarilor terțe sigure, dinspre care sint permise calatoriile neesențiale, se arata in declarația Consiliului UE. "Aceasta lista va fi revizuita in continuare la fiecare doua saptamini și, dupa caz, va fi actualizata", se arata in document.…

- Expresul.md a dat startul unei noi rubrici ”Expresul & Tinerii”. Saptamanal, ne dorim sa prezentam cate un tanar de succes din Ungheni. Iar pentru a-i cunoaște, le vom acorda cateva intrebari - expres la care ei vor raspunde pe nepregatite. Prima tanara pe care o prezentam azi este Livia Covaliov, eleva…

- Tinerii care vor studieze in Marea Britanie sunt zilele aceastea in focurile interviurilor online. Multi sa grabesc sa aplice acum, pentru ca de anul viitor, regimul studiilor pentru cetatenii din Uniunea Europeana va fi schimbat.

- ​30 Mai 2020 – Ziua Aniversara a Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.), coincide in mod fericit in acest an cu implinirea a 15 ani de activitate. Direcția Generala Anticorupție este o structura tanara a Ministerului Afacerilor Interne (infiintata in anul 2005 prin Legea nr. 161/2005, privind stabilirea…

- Georgia a redeschis luni centrele comerciale, care au ramas inchise timp de doua luni in contextul masurilor restrictive determinate de pandemia de coronavirus, pentru a carei gestionare guvernul de la Tbilisi a primit laudele comunitatii internationale, relateaza luni EFE.Pe principalele…