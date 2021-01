Expresia neputinței! Comunicat de presă al CNAIR despre Autostrada Unirii Printr-un comunicat de presa miorlait și lacrimogen, CNAIR ne anunța ca de fapt nu poate sa faca nimic pentru A8, Autostrada Unirii. Chiar din primele fraze aflam ca acest proiect intarzie constant, iar CNAIR poate doar sa se uite cu neputința la ce se intampla. “In ceea ce privește proiectarea sectorului Targu Mureș – Targu Neamț, exista o incapacitate constatata, de-a lungul timpului, la firma de proiectare. Din acest motiv am luat decizia sa monitorizam permanent acest prestator de servicii. Astfel, in fiecare zi de luni, la sediul ministerului analizam stadiul evoluției serviciilor de proiectare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Mariana Ionita, s-a plans de „incapacitatea” firmei de proiectare a sectorului Targu Mures - Targu Neamt, din cadrul viitoarei autostrazi A8, asa-numita Autostrada a Unirii care va lega Transilvania de Moldova,…

- Totodata, CNAIR a sesizat firma mama din Spania si a cerut, printr-o adresa trimisa la Madrid, „personal si utilaje pentru finalizarea studiilor geo in zona montana, astfel incat sa se recupereze timpul pierdut si sa se intre in grafic". A8 este o investitie de o importanta strategica pentru Romania.…

- Cel mai scump proiect de infrastructura din Romania, Autostrada A8, care leaga Ungheni de Tg. Mureș, via Iași și Tg. Neamț, ar putea fi gata de abia in 2030 insa exista destul de multe rezerve din partea oficialilor de la Ministerul Transporturilor. „Tehnic e fezabil finalizarea pana in 2030, dar e…

- Deputatul USR de Neamț Iulian Bulai spune, in urma unei discuții despre infrastructura din Moldova cu ministrul Transporturilor, Catalin Drula, in privința Autostrazii A8, ca mai devreme de 2024 nu estimeaza sa se inceapa șantierul pe segmentul Tg. Neamț – Iași. „Am discutat cu ministrul Catalin Drula…

- In regiunea Moldovei se construiesc trei autostrazi. Zona de Nord-Est a Romaniei este cea mai saraca și din punct de vedere al drumurilor de mare viteza, drept pentru care proiectele de profil sunt foarte importante. Dar care mai este situația acestor proiecte in prezent? Teoretic, in urmatorii trei…

- La doi ani dupa ce Parlamentul Romaniei a adoptat o lege privind construcția autostrazii Ungheni - Iași - Targu Mureș care sa conecteze și Moldova la autostrada care deja traverseaza aproape intreaga Transilvanie de la est la vest, Regiunea Nord-Est a Romaniei dispune doar de 16 kilometri, care fac…

- Marcel Bolos a spus, miercuri seara, la Iasi, intr-o conferinta de presa, ca Autostrada A8 Ungheni - Iasi - Targu Mures va masura 320 de kilometri, iar doua segmente din autostrada vor fi prinse la finantare prin PNRR. "Am identificat solutia de finantare pentru autostrada A8, si anume, capatul estic,…

- Marcel Bolos a spus, miercuri seara, la Iasi, intr-o conferinta de presa, ca Autostrada A8 Ungheni - Iasi - Targu Mures va masura 320 de kilometri, iar doua segmente din autostrada vor fi prinse la finantare prin PNRR. "Am identificat solutia de finantare pentru autostrada A8, si anume, capatul estic,…