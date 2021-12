Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 34.000 de brazi și molizi vor fi scoși la vanzare inaintea sarbatorilor de iarna, a anunțat miercuri Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, precizand ca cea mai mare parte a acestor pomi sunt recoltați din culturi specializate din pepinierele silvice proprii. Potrivit unui comunicat de…

- „Tombola de Craciun”, astfel se numește recentul proiect inițiat de Consiliul Elevilor din cadrul Colegiului Național „Vasile Lucaciu”, destinat susținerii copiilor cu dizabilitați. sufletul acțiunilor fiind Ariana Chiuzbaian (clasa a X-a H) și Alisia Nocaci (clasa a IX). Pachetele pregatite, insotite…

- Luminile de Craciun și decorațiunile impresionante au transformat strazile din Paris într-un spectacol zilnic de culoare și stralucire. Înca de acum o saptamâna, Parisul a îmbracat haine de sarbatoare. În capitala Frantei, s-au aprins luminile de Craciun de…

- Bradul care va fi impodobit in centrul orasului Buzau a fost donat de catre o familie de buzoieni, care l-au crescut in curtea lor mai bine de 70 de ani. Este pentru al cincilea an in care municipalitatea face apel la oameni pentru a dona bradul care va fi impodobit la Targul de Craciun din centrul…

- Mai sunt doar cateva zile in care buzoienii se mai pot bucura de lucrarile pictorului Gheorghe Anghel pe care Muzeul Județean Buzau le gazduiește pana in data de 31 octombrie. Mare parte dintre lucrarile ce compun expoziția de pe simezele Muzeului Județean vor ajunge la inceputul anului viitor in sudul…

- In urma unui sesizarii facute de Centrul pentru Arii Protejate si Dezvoltare Durabila (CAPDD) care reclama modul in care s-au facut lucrarile de decolmatare efectuate de ABA Crisuri la cererea Primariei Vadu Crisului in defileul Crisul Repede, zona Vadu Crisului comisarii de mediu au confirmat ca lucrarile…