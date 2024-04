Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Comunicare Vizuala anunța deschiderea expoziției de fotografie „Povești de festival”, o inițiativa artistica ce iși propune sa celebreze și sa promoveze Festivalul Internațional George Enescu printr-o perspectiva vizuala inedita.

- Expoziție de excepție la Centrul de Proiecte din Timișoara. Cei care sunt curioși de cum au trait șvabii banațeni acum mai bine de un secol pot vedea obiecte veritabile, pe care aceștia le aveau in gospodarie și le foloseau zi de zi. Expoziția „Crampeie Identitare: farmecul vieții șvabești” este vernisata…

- Ambasada Republicii Peru in Romania in colaborare cu Institutul Cervantes din București organizeaza, in perioada 20 martie – 17 aprilie 2024, o noua expoziție de fotografie despre Qhapaq Nan – Marele drum incaș.

- 1-2 martie: Farșangul de la Rimetea, obicei vechi de sute de ani care marcheaza sfarsitul iernii. PROGRAM Farșangul de la Rimetea va avea loc in zilele de 1 și 2 martie. Evenimentul este organizat de catre Primaria comunei Rimetea, Centrul de Cultura „Augustin Bena” și Consiliul Județean Alba. 1-2…

- Satmareanca, Cristina Lucia Potocean traiește de foarte mulți ani in Italia, la Milano, unde cauta sa dea un sens pasiunii sale pentru fotografia de reportaj, prin abordarea unei estetici umaniste, explorand lumi indepartate și peisaje insuflețite de tradiții culturale locale. Urmand cursurile Institutului…

