Expoziție bizară în curtea unui medic ieșean. Păpuși gonflabile, cătușe și mesajele deocheate/ FOTO Un medic ginecolog pensionar din Iași iși terorizeaza vecinii cu o expoziție bizara pe care și-a amenajat-o in curtea casei sale din comuna Miroslava. Manechine dezbracate, papuși gonflabile, catușe, mesaje deocheate, acestea sunt doar cateva dintre exponatele care se pot vedea din strada. Localnicii au ajuns sa-și puna mainile la ochi atunci cand trec prin dreptul proprietații doctorului. Medicul in varsta de 57 de ani, in prezent pensionar, nu vrea sa se opreasca aici și va continua sa extinda expoziția din curte. Doctorul locuiește in comuna Miroslava, iar din anul 2021 a inceput… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

