Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de cereale și preparate pe baza de cereale s-au ridicat la 3,78 miliarde de euro in primele 9 luni din 2022 Romania a exportat, in primele noua luni ale anului trecut, cereale si preparate pe baza de cereale in suma de aproape 3,78 miliarde euro, in crestere cu 41,2% comparativ cu perioada…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni din 2022, 2,565 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 1,5% (38.300 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), transmite AGERPRES . In perioada…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni din 2022, 2,565 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 1,5% (38.300 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), relateaza Agerpres. In perioada…

- Romania a importat, in primele zece luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de peste 1,828 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 20,1% (-459.800 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Productia…

- Deficitul comercial al Romaniei (FOB/CIF) in primele zece luni ale acestui a crescut cu peste 9 miliarde de euro comparativ cu perioada similara din 2021 si a ajuns la 28,405 miliarde euro, ca urmare a unui avans de peste 30- al importurilor, in timp ce exporturile au crescut cu doar 25-, reiese din…

- Romania a produs, in primele noua luni din 2022, o cantitate de titei de peste 2,19 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 148.300 tep (-6,3%) mai mica fata de cea produsa in perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES…

- Romania a exportat, in primele sapte luni ale acestui an, cereale si preparate pe baza de cereale in suma de aproape 3,126 miliarde euro, in crestere cu 74,8% comparativ cu perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cele mai mari exporturi au fost…

- Exporturile de cereale si preparate pe baza de cereale, in primele sapte luni ale acestui an, au crescut pana la aproape 3,126 miliarde euro, fiind mai amri cu 74,8% comparativ cu perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Varful a fost atins in martie,…