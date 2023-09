Stiri pe aceeasi tema

- In cursa pentru a ține in frau inteligența artificiala, guvernele occidentale s-au lovit de un obstacol major: toate vor sa caștige. Oficialii din Uniunea Europeana, Statele Unite și alte economii majore se intrec in a scrie regulile definitive pentru noua tehnologie, inclusiv pentru ChatGPT de la OpenAI…

- Decizia autoritaților americane de a restricționa investițiile americane in economiile altor țari destabilizeaza grav lanțurile globale de aprovizionare și submineaza ordinea comerciala și economica internaționala. Declarația aparține Ministerului Comerțului din China. "Restricțiile impuse de Statele…

- Economistii Rezervei Federale a SUA (Fed) "nu mai anticipeaza o recesiune" la sfarsitul anului in Statele Unite, in principal din cauza "rezilientei economiei" pana in prezent, a afirmat miercuri presedintele institutiei, Jerome Powell, intr-o conferinta de presa, noteaza AFP."Echipa vede o incetinire…

- Statele Unite și China au nevoie de o cale de comunicare directa, inclusiv din punct de vedere economic, le-a spus oficialilor de la Beijing șefa Trezoreriei americane. Janet Yellen s-a intalnit inclusiv cu premierul chinez, caruia i-a spus ca decuplarea primelor doua economii ale lumii va produce un…

- Proaspat intrata in recesiune, economia germana nu da semnele unei reveniri rapide pe plus.Condițiile economice continua sa fie precare iar increderea managerilor in economie a inregistrat o depreciere puternica in luna iunie.Inflația se afla inca la niveluri mai mari decat ale celorlalte…

- Statele Unite ar trebui sa se pregateasca pentru o recesiune de tipul „broaștei fierte” in contextul inaspririi politicilor de dobanda monetara din cauza inflației ridicate, masuri care ar putea declanșa o noua recesiune la nivel mondial, avertizeaza JPMorgan Chase intr-un nou raport citat de Markets…

- Razboiul din Ucraina a reactivat alianta transatlantica, dar relatia dintre Statele Unite si partenerii europeni este din ce in ce mai dezechilibrata, Europa ramanand in urma, cu un decalaj care se accentueaza, comenteaza cotidianul Financial Times, citat de Mediafax."Razboiul din Ucraina a reactivat…

- Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a declarat ca țara sa a inceput sa primeasca arme nucleare tactice rusești, despre care a spus ca unele dintre ele sunt de trei ori mai puternice decat bombele atomice lansate de SUA asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki in 1945. Pasul este urmarit indeaproape…