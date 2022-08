Export cu cereale din Ucraina:16 nave au plecat din porturile ucrainene după semnarea acordului cu Rusia “Este foarte important ca initiativa de export cereale sa dea rezultate. De la inceputul implementarii sale, un total de 16 nave cu cereale pentru sapte tari de pe trei continente au parasit porturile ucrainene. Acestea sunt Europa, Asia, Africa. La bord se aflau aproape o jumatate de milion de tone de produse agricole: porumb, grau, ulei de floarea soarelui, boabe de soia si alte bunuri absolut necesare pietei globale. Acest lucru a facut deja posibila reducerea severitatii crizei alimentare si a dat o oarecare speranta de pace tarilor care consuma produsele noastre agricole. Si pe termen lung,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Situatia de pe piata de energie, si mai ales pentru consumatorii europeni, continua sa fie foarte periculoasa din cauza santajului cinic si bine pus la punct al Rusiei. In loc sa furnizeze gaze pe teritoriul Europei in conformitate cu contractele, Rusia chiar il arde pur si simplu – si asta se intampla…

- Dupa ce luni prima nava cu cereale ucrainene a parasit portul Odesa, in baza controversatului acord de reluare a exporturilor de cereale la Marea Neagra, președintele Volodimir Zelenski a transmis ca „nu ne putem face iluzii ca Rusia se va abține pur și simplu de la incercarea de a perturba exporturile”.…

- Este a 154-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Zelenski acuza Rusia ca se foloseste de cresterea pretului la gaze si limitarea exportului de gaze pentru a teroriza Europa. Peste 30 de rachete rusesti au fost lansate intr-o singura zi spre Odesa si Mikolaev.

- Miercuri, marina militara ucraineana a confirmat inceperea lucrarilor de pregatire pentru exportul de grau in trei porturi de la Marea Neagra, transmite Reuters cu referire la Agerpres . „In legatura cu semnarea acordului privind deblocarea (de catre Rusia – n. red.) a porturilor ucrainene pentru exportul…

- In contextul acordului semnat privind exportul de cereale, lucrarile au fost reluate in Ucraina in porturile Odesa, Chornomorsk și Yuzhny. Plecarea și intrarea navelor in porturile maritime se va efectua prin formarea unei caravane care insoțește nava conducatoare, transmite RBC-Ucraina cu referire…

- Este a 154-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Zelenski acuza Rusia ca se foloseste de cresterea pretului la gaze si limitarea exportului de gaze pentru a teroriza Europa. Peste 30 de rachete rusesti au fost lansate intr-o singura zi spre Odesa si Mikolaev.

- Rusia a anunțat ca va intrerupe livrarile de gaze catre Europa incepand de miercuri, ceea ce reprezinta o lovitura pentru țarile care au sprijinit Ucraina, in momentul in care existau speranțe ca presiunile economice ar putea scadea dupa ce Rusia a acceptat sa permita Ucrainei sa exporte cereale. Primele…

- In ciuda tuturor eforturilor facute pentru a majora exporturile de cereale ale Ucrainei, acestea se mențin la un nivel scazut. In primele 22 de zile ale lunii iunie, livrarile se ridicau la 1,11 milioane de tone de cereale, cu 44% mai putin decat in perioada similara a anului trecut, potrivit Reuters,…