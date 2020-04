Stiri pe aceeasi tema

- Un vas de mari dimensiuni in care se gatea la ceremonii speciale, precum botezul, casatoria sau inmormantarea, este exponatul care poate fi vazut in aceasta luna la Complexul Muzeal Arad. Vasul provine din vechiul centru de olarit Birchiș, comuna aflata in partea banațeana a județului, aproape de granița…

- Peste 2.800 de chestionare au fost completate in punctele de trecere a frontierei din judetul Arad, in ultima saptamana, de cetateni care au venit in... The post Mii de chestionare completate la vamile din vestul țarii de cetațeni veniți din zone afectate de coronavirus appeared first on Renasterea…

- Nimeni nu stia ca tanarul sa aiba vreo problema medicala, de aceea vestea mortii sale a provocat uluire totala printre cunoscuti si sportivi. The post Un fost campion a murit intr-o sala de antrenament, in vestul tarii, la doar 28 de ani appeared first on Renasterea banateana .

- Incidente in vestul țarii in noaptea de joi spre vineri. Doua bancomate au fost aruncat in aer, iar hoții au fugit cu banii. Locațiile sunt diferite. Un incident a avut loc la Arad, un altul la Timișoara.Prejudiciul nu a fost inca stabilit. Politistii fac verificari pentru a stabili…

- Colectia de arheologie a Complexului Muzeal Arad este cea care promoveaza in februarie exponatul lunii, aducand in fata publicului un vas de lut descoperit in hotarul localitatii Zabrani cu mai bine de jumatate de secol in urma si restaurat ulterior. Cercetarile facute aici au scos la iveala o asezare…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului si precipitatii in 27 de judete, in special in zona montana inalta. The post Vestul țarii, sub atenționare cod galben de vreme rea. Ce ne așteapta in urmatoarele ore? appeared first on Renasterea…

- Accidentul s-a petrecut puțin inainte de pranz, pe raza localitații Capruța din județul Arad. O mașina in care erau trei persoane, doua femei și un barbat a ajuns intr-un șanț, iar cele doua femei au ramas blocate in mașina. La fața locului au ajuns și pompierii de la descarcerare care au eliberat victimele…

- Exponatul lunii ianuarie la Complexul Muzeal Arad, expus in Sala Unirii, este un omagiu adus scriitorului nascut pe data de 18 ianuarie 1848, in comuna aradeana Siria, Muzeul Memorial „Ioan Slavici si Emil Montia”, prin muzeul aradean, aducand in atentia publicului vizitator un exponat din fondul muzeului.…