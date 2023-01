Stiri pe aceeasi tema

Un general ucrainean a respins joi ideea unui eventual armistitiu de sarbatori daca Rusia nu-si retrage din Ucraina trupele, care isi intensifica ofensiva in regiunea Donetk, relateaza agentiile EFE si Reuters, conform Agerpres.

Politicianul rus de opoziție Ilia Iasin a fost condamnat, vineri, la opt ani și jumatate de inchisoare, sub acuzația de raspandire de "informații false" despre armata, relateaza Reuters, conform Rador.

Rusia a lansat miercuri un nou raid cu rachete asupra Ucrainei, lovind capitala Kiev, unde au fost auzite explozii catre periferie, in mai multe parti ale tarii fiind perturbata furnizarea energiei electrice si a apei, inclusiv in capitala, in orasul Liov si regiunea Odesa, relateaza Reuters si AFP,…

Președintele Volodimir Zelenski a discutat duminica cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre ajutorul macrofinanciar pentru Ucraina și sancțiunile impotriva Iranului, anunța Reuters, potrivit Rador.

O racheta ruseasca a lovit o centrala termoelectrica din orasul Burstin, din vestul Ucrainei, miercuri, a comunicat guvernatorul regiunii, in cel mai recent val de atacuri ale Moscovei asupra infrastructurii critice ucrainene, anunța Reuters, potrivit Rador.

Procurorul general ucrainean Andrii Kostin a declarat, joi, ca Procuratura Generala a Ucrainei a deschis un dosar de cercetare penala in privinta atacurilor cu rachete rusesti care au vizat Kievul si orasele din intreaga tara saptamana aceasta, relateaza Reuters, potrivit News.ro.

Rusia a epuizat o proporție semnificativa din muniția de precizie in invazia sa in Ucraina, iar industria rusa nu poate produce toate tipurile de muniție și sisteme de armament din cauza sancțiunilor occidentale, a declarat miercuri un inalt oficial NATO, potrivit Reuters, anunța Rador.

Cinci explozii au fost auzite miercuri in orasul Herson, din sudul Ucrainei, au relatat media ruse, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.