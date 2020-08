Emmanuel Macron se va deplasa joi in Liban pentru "a se intalni cu toti actorii politici" dupa exploziile care au devastat Beirutul si care s-au soldat cu cel putin 100 de morti si mii de raniti, a anuntat presedintia franceza, citata de AFP. Seful statului francez se va intalni cu omologul sau libanez Michel Aoun si prim-ministrul Hassan Diab, intr-un moment in care Franta si-a declarat solidaritatea cu Libanul si a trimis personal si ajutor material pentru a le veni in ajutor autoritatilor de la Beirut, a precizat Palatul Elysee. Miercuri dupa-amiaza, prim-ministrul francez Jean Castex ii va…