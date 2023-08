Stiri pe aceeasi tema

- Doi oameni au murit și alți șapte au fost raniți dupa ce Ucraina a bombardat mai multe zone din regiunea Donetsk. ”Doi oameni au fost ucisi azi (marti – n.r.) ca rezultat al unui bombardament al fortelor armate ucrainene (cate unul) in districtul Kirovskiy din Donetk si in Vladymirovka, in Volnovakha”,…

- Un incident armat a avut loc vineri pe aeroportul din Chisinau, unde un cetatean strain a deschis focul, ucigand cel putin doua persoane; atacatorul a fost in cele din urma capturat, relateaza presa de peste Prut si agentia Reuters. Potrivit publicatiei Ziarul de Garda, un barbat care a sosit cu un…

- Cel puțin șase persoane au fost ucise marți intr-un atac cu rachete rusești asupra unui bloc de apartamente din orașul natal al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Krivoi Rog, au declarat oficialii, potrivit Reuters. Locuitorii au plans in hohote in fața blocului de apartamente ars, din care…

- Cel putin 14 persoane au fost murit, iar alte peste 2.700 au fost evacuate din zona inundata in regiunea ucraineana Herson (sud), dupa distrugerea Barajului Kahovka, anunta Guvernul ucrainean, relateaza CNN, informeaza News.ro.Aproximativ 190 de copii au fost evacuzati din zona, a anuntat duminica…

- Cel putin doua persoane au fost ranite vineri dupa ce o drona a lovit un imobil rezidential in orasul Voronej, in sudul Rusiei, nu departe de Ucraina, au anuntat autoritatile locale, informeaza AFP. ‘O drona a cazut la Voronej’, a scris guvernatorul regional Aleksandr Gusev pe Telegram. ‘Doua persoane…

- O explozie in apropierea orașului Dnipro, din centrul Ucrainei, a afectat sambata o locuința cu doua etaje, ranind 20 de persoane, inclusiv cinci copii, a declarat guvernatorul regional, citat de Reuters. Guvernatorul Serhiy Lysak a scis pe Telegram ca trei dintre copii sunt in stare grava. In total,…

- Guvernatorul regiunii ruse Belgorod a declarat ca patru persoane au fost ucise vineri in doua atacuri ucrainene separate asupra a doua orase din apropierea granitei, in timp ce oficialii din regiunile din apropiere au declarat ca au avut loc atacuri cu drone peste noapte, scrie Rador.Guvernatorul…

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar alte cinci au fost ranite, intr-un atac armat, la o reuniune a unor motociclisti, in New Mexico, in sudul Statelor Unite, anunta autoritatile, confirmand informatii de presa, relateaza AFP, citata de News.ro.