Stiri pe aceeasi tema

- Seismologii au identificat explozii in apropierea conductelor Nord Stream in ultimele 36 de ore, potrivit televiziunii suedeze SVT, citata de The Guardian. "SVT poate dezvalui ca statiile de masurare din Suedia si Danemarca au inregistrat luni explozii subacvatice puternice in aceeasi zona unde sunt…

- Radiodifuzorul național suedez SVT relateaza ca seismologii au inregistrat explozii in apropierea conductelor Nord Stream in ultimele 36 de ore, potrivit The Guardian . „SVT poate dezvalui ca stații de masurare atat din Suedia, cat și din Danemarca au inregistrat luni puternice explozii subacvatice…

- Seismologii din Danemarca si Suedia au inregistrat luni explozii puternice in zonele unde au fost semnalate ulterior trei scurgeri de gaze din gazoductele Nord Stream 1 si 2 ce leaga Rusia de Germania prin Marea Baltica, a anuntat marti Centrul National de Seismologie al Suediei (SNSN).

- Forțele aeriene daneze au publicat, marți, imagini surprinse dintr-un avion de vanatoare F-16 deasupra Marii Baltice cu scurgerile de gaze din gazoductele Nord Stream. De asemenea, seismologii suedezi au inregistrat explozii in apropierea conductelor, potrivit The Guardian.

- Administrația maritima suedeza, in legatura cu scurgerile pe conductele de gaze Nord Stream și Nord Stream-2 din Zonele Economice Exclusive (ZEE) din Danemarca și Suedia, a recomandat navelor sa ocoleasca aceste teritorii la o distanța de cinci mile. Despre acest lucru a anunțat RIA Novosti cu referire…

- Scurgerea de gaze, la sud-est de insula daneza Bornholm, ”este periculoasa pentru traficul maritim” iar ”navigatia este interzisa pe o raza de cinci mile marine (circa 9 kilometri) in jurul pozitiei semnalizate”, indica autoritatea daneza a traficului maritim intr-o notificare catre nave. The post…

- Angajamentele vin dupa ce Rusia fie a redus, fie a oprit livrarile de gaz catre unele tari, de la invazia sa in Ucraina. ”Impartasim un potential mare pentru energia eoliana offshore. Atata timp cat depindem de combustibilii fosili, suntem vulnerabili”, a declarat prim-ministrul danez Mette Frederiksen,…

- Razboiul din Ucraina și sancțiunile impuse Rusiei scot bine in evidența o tendința a ultimilor ani – implicarea tot mai activa a statului in economie. In urma cu zece ani exista inca un sprijin important pentru limitarea acestei implicari a statului și pentru privatizare. Acum, lucrurile se schimba.…