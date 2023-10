Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a aprobat executarea unei misiuni umanitare luni, 2 octombrie 2023, din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, pentru repatrierea unui pacient diagnosticat cu arsuri de la Spitalul Universitar din Lubeck, Germania, la Spitalul Clinic de Urgenta "Pius Brinzeu"…

- Bilantul exploziei de la statia GPL din Crevedia a ajuns la sase morti. Un pacient cu arsuri pe 40% din corp internat la o clinica Lubeck, Germania, a decedat pe 30 septembrie. Patru persoane ranite in urma exploziei mai sunt internate la clinici din Bruxelles, Milano si Lubeck, cel din Lubeck urmand…

- Cel de-al saselea deces in urma exploziei s-a produs in 30 septembrie, fiind vorba despre o persoana cu arsuri pe mai mult de 40% din suprafata corpului, potrivit raportului privind starea victimelor publicat astazi, 2 octombrie, de catre Ministerul Sanatații.Pacientul decedat sambata era internat la…

- Opt persoane sunt in continuare internate in spitalele din strainatate unde au fost transferați dupa exploziile din 26 august de la stația GPL din Crevedia, in timp ce in Romania mai este internat un singur pacient la Spitalul Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica, Reparatorie si Arsuri, potrivit unui…

- Un singur ranit ramane in stare critica in urma exploziilor de la Crevedia, informeaza sambata Ministerul Sanatații, in timp ce alți doi raniți sunt intubați și ventilați mecanic, conform Mediafax.Ranitul in stare critica este unul dintre pacienții transferați in Italia, la Milano, arata bilanțul…

- Un pacient cu arsuri de la Spitalul Bagdasar-Arseni este transportat marti, cu o aeronava militara la un spital din Germania, a anuntat Ministerul Apararii Nationale. La solicitarea șefului DSU, Raed Arafat, aeronava transporta barbatul ars la un spital din Germania.”Ministrul apararii nationale,…

- Patru pacienti dintre cei 56 raniti de exploziile produse la statia GPL din Crevedia sunt in stare critica, trei fiind internati in Bucuresti si un altul la Milano, potrivit raportului transmis luni de Ministerul Sanatatii, citat de News.ro.Ministerul Sanatatii precizeaza ca trei pacienti internati…