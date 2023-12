Stiri pe aceeasi tema

- Armistițiul temporar convenit de Israel și Hamas a intrat in vigoare vineri dimineața. Acesta ar trebui sa țina patru zile și prevede incetarea temporara a ostilitaților, acordarea de ajutor umanitar in Gaza și schimbul unor ostatici israelieni cu prizonieri palestinieni deținuți de Israel. Oficialii…

- Bombardamente intense ale armatei israeliene in Fașia Gaza, Cisiordania și la granița cu Libanul. Au murit cel puțin 50 de persoane, spun palestinienii. Sunt controverse legate de evacuarea celui mai mare spital din Gaza.

- Astazi se implinește o luna de la atacurile terorsite ale Hamas din Israel. Peste 1.400 de oameni au fost uciși și alți aproximativ 230 au fost luați ostatici de catre teroriștii palestinieni și duși in Fașia Gaza.

- Un numar de 781 de cetațeni straini sunt așteptați sa paraseasca sambata Gaza prin punctul de trecere de la Rafah, potrivit unei surse oficiale egiptene, transmite CNN.Pe lista figureaza persoane cu cetațenie egipteana, americana, britanica, germana și franceza.Sunt asteptati sa iasa din Gaza:55 de…

- Premierul Marcel Ciolacu, a spus vineri, inaintea ședinței de Guvern, ca au fost aprobate ajutoare pentru palestinienii din Fașia Gaza. ”Ajutorul consta in produse alimentare, apa, haine, paturi și incalțaminte, pe care Ministerul Apararii la va transporta urgent acolo cu avionul”, a precizat premierul…

- Pana la 250 de persoane au fost masacrate sambata in Israel in timp ce se aflau la un rave party in apropiere de frontiera cu Fasia Gaza, in prima zi a ofensivei lansate de Hamas, informeaza Agerpres"In zona unde a avut loc rave party ul si la festival, estimarea mea, bazata pe numarul de camioane,…

- Presedintele american Joe Biden a dispus un „sprijin suplimentar" din partea Statelor Unite pentru Israel, in urma atacurilor fara precedent ale organizatiei palestiniene Hamas dinspre Fasia Gaza, a anuntat Casa Alba.

- Armata israeliana a anuntat ca evacueaza asezari israeliene din zona de frontiera cu Gaza, pe fondul razboiului cu organizatia extremista palestiniana Hamas, informeaza duminica agentia DPA, citata de Agerpres.