Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane sunt date disparute si 18 au fost ranite dupa o explozie la centrala electrica Shagonar din indepartata regiune rusa Tuva, a declarat, miercuri, seful regiunii, Vladislav Khovalyg, citat de Reuters.

- Un spital și un bloc cu cinci etaje din orașul Selidove, in regiunea estica Donețk, au fost lovite de rachetele lansate de ruși. Atacul a avut loc in cursul nopții și s-a soldat cu trei victime și cel puțin 13 raniți. "Trei civili au fost uciși, unul dintre ei este un copil", a anunțat serviciul de…

- In Etiopia sunt investigate acuzatiile legate de presupusa ucidere a civililor in regiunea Amhara, informeaza Rador Radio Romania.Comisia pentru drepturile omului din Etiopia, numita de stat, a comunicat ca investigheaza acuzatii potrivit carora in cursul acestei saptamani soldatii care lupta impotriva…

- Ambasada SUA la Bucuresti si Comandamentul Fortelor SUA din Europa EUCOM au gazduit, la Bucuresti, in perioada 22 23 ianuarie, o intalnire, cu participarea unor importanti oficiali americani, care au discutat subiecte de politica externa, eforturile diplomatice ale Statelor Unite, precum si interesele…

- China iși manifesta nemulțumirea și opoziția fața de comentariile iresponsabile ale unor decidenți americani cu privire la alegerile din regiunea Taiwan. Pentru evitarea prejudiciilor mari din relațiile chino-americane și asupra pacii și stabilitații din stramtoarea Taiwan, SUA nu trebuie sa intervina…

- 14 persoane, printre care și un copil, au fost ucise, iar alte 108 au fost ranite in urma atacurilor armatei ucrainene asupra regiunii Belgorod sambata, a anunțat Ministerul rus pentru Situații de Urgența, potrivit The Guardian.

- Europa are o fereastra de timp de numai 5 pana la 8 ani pentru a-si creste capacitatea de aparare, inclusiv cea a industriei militare, in vreme ce SUA se reorienteaza tot mai mult catre regiunea Indo-Pacifica, a estimat ministrul german al apararii Boris Pistorius intr-un interviu acordat publicatiei…