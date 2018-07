Stiri pe aceeasi tema

- O bomba a explodat in zona Benadir, din Mogadishu, atentatul soldandu-se cu cel putin sapte raniti. Bomba a explodat in zona Benadir din Mogadishu, a declarat ofiterul de politie, Abdullahi Hussein.Persoanele ranite in acest atac au fost spitalizate. Atentatul nu a fost revendicat…

- O bomba a fost detonata intr-un restaurant din orasul canadian Ontario. In urma exploziei, cel putin 15 oameni au fost raniti. Potrivit informatiilor preliminare, trei dintre victime au fost internate in stare critica.

- Calvarul continua pe cea mai mare insula din arhipelagul Hawaii, unde vulcanul Kilauea continua sa erupa violent. Autoritațile locale spun ca o centrala geotermala este pusa in pericol de lava care curge rauri din craterul vulcanului și din fisurile din pamant.

- Un seism cu magnitudinea de 6,9 pe scara Richter a zguduit vineri zona vulcanului Kilauea din Hawaii, care a erupt joi . Aproximativ 1.700 de oameni care puteau fi afectați de explozia vulcanului au fost evacuați. Vezi galeria foto + 2 + 2 Seismul s-a produs la doar 5 kilometri adancime, la ora locala…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter a avut loc, miercuri, in sud-vestul Iranului, a anuntat Centrul de seismologie din cadrul Universitatii de la Teheran, relateaza site-ul agentiei Anadolu.