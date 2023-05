Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe vehicule au fost cuprinse de flacari in centrul orasului Milano, in nordul Italiei, in urma unei explozii, a anuntat joi canalul de stiri SkyTG24, citat de Reuters. Exploziile in lant s-au produs pe Via Pier Lombardo, in zona Porta Romana din Milano, in jurul orei locale 11.30 (12.30, ora…

- O explozie puternica a avut loc in centrul orașului Milano. Mai multe vehicule au fost cuprinse de flacari. Patru persoane au fost ranite in explozie, iar o gradinița locala a fost evacuata ca masura de precauție.

- Mai multe vehicule sunt in flacari in centrul orasului Milano, in nordul Italiei, in urma unei explozii, a anuntat joi canalul de stiri SkyTG24, citat de Reuters. SkyTG24 a difuzat imagini din cartierul Porta Romana din Milano, aratand coloane inalte de fum negru si pompieri la fata locului. Politia…

- O explozie violenta a avut loc joi in centrul orasului Milano. Mai multe masini au luat foc si cladirile din vecinatate au suferit stricaciuni. O explozie s-a produs in jurul pranzului in centrul orasului Milano. Mai multe vehicule sunt in flacari, potrivit Sky News. Sky TG24 a relatat ca explozia ar…

- O explozie puternica a avut loc in urma cu puțin timp in Milano! Potrivit primelor informații, cauza ar fi fost o duba care transporta butelii de oxigen. Mai multe mașini au fost cuprinse de flacari, iar cladirile din vecinatate au fost și ele afectate.

- Un incident s-a produs joi in centrul celebrului oraș italian. Pompierii au intrat in alerta. Mai multe vehicule sunt in flacari in centrul orașului Milano, in nordul Italiei, in urma unei explozii, a anunțat joi canalul de știri SkyTG24, citat de Reuters. Poliția locala a anunțat ca o duba a luat foc.…

- Explozie violenta in centrul orașului Milano: Mai multe mașini au luat foc.O explozie violenta a avut loc joi in centrul orașului Milano. Mai multe mașini au luat foc și cladirile din vecinatate au suferit stricaciuni, informeaza Mediafax. CITESTE SI Sorin Cimpeanu anunța data limita pentru vot…

