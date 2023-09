Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica a avut loc, in noaptea de miercuri spre joi, in apropierea aeroportului din Taskent, capitala Uzbekistanului, potrivit presei din aceasta tara din Asia Centrala, citata de AFP, informeaza News.ro.Potrivit unor martori citati de site-ul de stiri Nova24, incidentul a avut loc la…

- Romania este una dintre țarile cu cel mai mare potențial turistic. Țara noastra se lauda cu locuri de-a dreptul impresionante, pe care oricine ar trebui sa le viziteze macar odata in viața. Unul dintre aceste locuri de vis se afla chiar langa București, la doar cațiva kilometri distanța. Cel mai frumos…

- Incendiu violent, sambata seara, și la un depozit de mase plastice din Dragomirești, la 22 de km de Crevedia, tot in județul Dambovița. In apropiere se afla o fabrica de armament. Potrivit ISU, acest incendiu nu are legatura cu cel din Crevedia. Citește și: Bilanțul catastrofei de la Crevedia: un mort…

- Pompierii au intervenit, sambata, la un depozit cu materiale pirotehnice din Kemerovo, Rusia, care a luat foc, au transmis serviciile de urgența pentru agenția rusa de presa Interfax, scrie presa romana .

- Aproximativ 20 de milioane de uzbeci isi aleg presedintele duminica intr-un scrutin anticipat la finalul caruia liderul Savkat Mirzioiev, care se prezinta ca un reformator, ar urma sa fie reconfirmat cu usurinta pentru a treia oara la conducerea celei mai populate tari din Asia Centrala, relateaza AFP…

- Un barbat care conducea o mașina din direcția Tutova spre municipiul Barlad, a trecut cu viteza amețitoare pe langa un radar al Poliției. A fost inregistrat cu 206 de kilometri/ ora pe un sector de drum unde limita maxima admisa este de 100 kilometri/ora

- In pofida razboiului din Ucraina si a situatiei tensionate privind siguranta deplasarilor, turistii rusi sunt in continuare atrasi in numar mare de ideea de a petrece o vacanta pe tarmul Marii Negre in Peninsula Crimeea, care a fost anexata de Rusia in 2014, informeaza luni DPA.