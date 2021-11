Explozie și incendiu la Aerostar Bacău, trei victime O explozie urmata de incendiu a avut loc marți, la pranz, la sediul companiei Aerostar Bacau. Conform Ziarul de Bacau, incendiul a fost stins de angajații firmei. „Am fost sesizați ca a avut loc un incendiu lichidat la Aerostar. S-au deplasat doi inspectori de prevenire din cadrul ISU pentru a evalua situația. Știm ca au fost tre victime, preluate de Ambulanța”, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, citat de publicația locala. „Sunt doua victime cu arsuri și o alta cu atac de panica. In acest moment nu știm mai multe, colegii sunt la fața locului”, a precizat Aura Crețu, directoarea Serviciului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

