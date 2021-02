Explozie puternică urmată de incendiu la un spital Covid din Cernăuți, Ucraina. Doua persoane au murit Din primele informații, explozia s-a produs la etajul doi al unui corp de cladire. Ar fi explodat un aparat de alimentare cu oxigen, informeaza Antena 3. Explozia a fost urmata de incendiu. Publicația rusa Pravda indica 2 persoane decedate insa bilanțul este preliminar. 20 de pacienți au fost evacuați. Pompierii chemați la locul incidentului au […] The post Explozie puternica urmata de incendiu la un spital Covid din Cernauți, Ucraina. Doua persoane au murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

