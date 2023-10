Stiri pe aceeasi tema

- Un atentat sinucigaș cu bomba a avut loc duminica in fața cladirii Ministerului de Interne din Ankara. Unul dintre atentatori a murit in explozie, iar celalalt a fost „neutralizat” de autoritați, conform ȘtirileProTV. In jurul orei 09.30, inainte de ceremonia de redeschidere a Marii Adunari Naționale…

- Presa turca scrie ca schimburi de focuri au fost auzite in cartierul in care se afla Parlamentul si numeroase ministere.Numeroase vehicule de politie si ambulante au fost desfasurate in sector.”ATENTAT TERORIST”Ministrul turc de Interne Ali Yerlikaya a denuntat intr-o postare pe X un ”atentat terorist”.”Catre…

- Șeful Autoritații de Supraveghere Financiara, Nicu Marcu, a inceput o prigoana impotriva celor care denunța in presa abuzurile din instituție. Și are un aliat de nadejde și anume pe Mihaela Constantinescu, cea care conduce sindicatul ASF. In urma apariției in spațiul public a informațiilor cu privire…

- Vrachierul Primus, care navigheaza sub pavilionul Liberiei, a navigat in largul coastelor Romaniei si Bulgariei, state membre NATO, dupa ce a plecat de la Odesa duminica. Rusia ameninta sa atace nave care pleaca din Ucraina, la Marea Neagra, dupa ce a iesit in iulie din acord. Ea a tras, la inceputul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, susține ca lipsa forței de munca reprezinta una dintre verigile slabe ale instituției pe care o reprezinta. In ultimii ani, circa 35.000 de cadre au disparut din sistem. „Sunt mai multe verigi slabe – lipsa de resurse umane, acest minister are 35.000 de…

- AUGUST 17 IN HISTORY1872 - Birth of Traian Vuia, engineer and inventor, Romanian aviation pioneer and first Romanian to take flight, honorary member of the Romanian Academy (d. September 3, 1950) 1889 - Birth of veterinarian physician Nicolae Teodoreanu, corresponding member of the Romanian…