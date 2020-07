Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au fost ucise si alte 73 ranite in urma unei puternice explozii survenite vineri la o fabrica de artificii in Turcia. Autoritațile au mai anunțat ca intre 150 si 200 de angajati se aflau acolo in momentul deflagratiei.

- Cel puțin 13 persoane au murit și mai multe au fost ranite în urma unei explozii într-o clinica medicala din nordul Teheranului, relateaza Reuters. Explozia a fost provocata de o scurgere de gaze.

- O persoana a murit si alte 20 au fost ranite in cele doua cutremure de magnitudinea 5,9 si 5,7 grade, care s-au produs in estul Turciei in mai putin de 24 de ore, informeaza luni agentia Anadolu citata de EFE, citeaza Agerpres .

- Explozie puternica, urmata de un incendiu, la Uzina Mecanica din Cugir, județul Alba. Cel puțin trei persoane au suferit arsuri grave, iar pompierii ajunși la fața locului se straduiesc sa stinga flacarile.

- Cel putin zece pompieri au fost raniti si mai multe cladiri au luat foc dupa o explozie produsa in centrul orasului Los Angeles sambata seara, a anuntat Departamentul de Pompieri din Los Angeles, citat de US...

- Cel putin noua persoane cu varste cuprinse intre 66 si 90 de ani au murit intr-un incendiu, in noaptea de duminica spre luni, intr-un ospiciu de batrani din apropiere de Moscova, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP.

- Cel putin 25 de persoane au murit, iar alte sapte au fost ranite miercuri, intr-un incendiu intr-un depozit, in Coreea de Sud, potrivit agentiei sud-coreene de presa Yonhap, potrivit careia toate mijloacele necesare au fost mobilizate in vedeea salvarii persoanelor blocate in interior, relateaza AFP.