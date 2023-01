Explozie lângă un cămin de bătrâni din Giugiu. Zeci de oameni au fost evacuați de pompieri Zeci de oameni cazați la un camin de batrani, dar și personalul unitații, au fost evacuați, sambata dimineața, dupa ce o casa aflata in apropierea imobilului unde varsticii locuiau a luat foc. Incendiul a izbucnit sambata dimineata, intr-o casa situata pe strada Ramadan din municipiul Giurgiu. O femeie in varsta de 91 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind transportata la spital. „Incendiul se manifesta violent, cu degajari de fum, iar casa se afla in imediata apropiere a unui camin pentru persoane varstnice, situat pe soseaua Sloboziei. Fumul a patruns si in cladirea respectiva, fiind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O explozie s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, intr-un bloc de locuinte din municipiul Giurgiu. In urma deflagrației, un barbat a suferit arsuri, iar alte 14 persoane au fost evacuate din apartamente.

- In aceasta dimineata, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr o casa, pe strada Ramadan din municipiul Giurgiu., informeaza ISU Giurgiu. Incendiul se manifesta violent, cu degajari de fum, iar casa se afla in imediata apropiere a unui camin pentru persoane…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a fost ranit, in timpul nopții de vineri spre sambata, dupa o explozie care s-a produs in garsoniera sa din Giurgiu. 14 persoane au fost evacuate din bloc, intre care doi copii.

- O alunecare de teren a ucis cel puțin 12 persoane in timp ce dormeau intr-un camping din Malaezia, langa capitala Kuala Lumpur, vineri dimineața, au declarat oficialii, citați de The Guardian. Echipele de cautare au curatat noroiul gros și au doborat copaci pentru a gasi peste 20 de persoane inca disparute.…

- Comisarii ANPC din Giurgiu au verificat companiile din domeniul transportului de persoane si au fost constatate abateri la modul in care sunt respectate prevederile legale in ceea ce priveste prestarea serviciului. ”Pentru neregulile constatate, au fost aplicate sanctiuni, dupa cum urmeaza: 2 amenzi…

- Tavanul fals al unui restaurant din municipiul Braila s-a prabusit peste mese, duminica seara, fiind activat Planul rosu de interventie. In local erau aproximativ 60 de persoane, care luau parte la o nunta și care au reusit sa iasa singure, scrie News.ro . Trei persoane au primit ingrijiri medicale,…

- Incendiul a distrus complet apartamentul de aproximativ 50 de metri patrați. Flacarile s-au extins și pe casa scarii, dar și la fațada blocului. Proprietarii de la parter nu au mai putut recupera nimic. Din primele informații se pare ca de vina pentru izbucnirea incendiului ar fi un aparat electrocasnic…

- Un tribunal turc a ordonat arestarea a opt persoane in legatura cu o explozie intr-o mina de carbune ce a ucis 41 de oameni in octombrie, a anuntat luni noapte agentia de presa detinuta de stat Anadolu, citata marti de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…