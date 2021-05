Explozie la o fabrică din Râmnicu Vâlcea. Doi muncitori au murit Tragedie la o unitate de colectare a uleiului uzat din Ramnicu Valcea. Miercuri dimineața a avut loc o explozie, in urma careia doua persoane și-au pierdut viața. Inițial, s-a crezut ca explozia a avut loc la o fabrica de pavele care se afla in aceeași curte cu unitatea de colectare a uleiului uzat. ISU Valcea a precizat, ulterior, ca deflagratia s-a produs la o unitate de colectare a uleiului uzat, aflata in aceeasi curte cu fabrica de pavele. ”Nu au legatura una cu cealalta. Unitatea are ca profil de activitate colectarea uleiului uzat. Explozia a avut loc la un recipient in care se aflau produse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

