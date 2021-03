Explozie la o catedrală din Indonezia: Zece răniți VIDEO O bomba se presupune ca a fost la originea unei explozii produse duminica în apropierea catedralei catolice din orasul indonezian Makassar, informeaza France Presse si Reuters. Zece persoane au fost ranite în total. Imaginile camerelor de supraveghere arata flacari în urma exploziei, fum si resturi aruncate în mijlocul drumului. Catolicii celebreaza duminica Floriile.



"A avut loc o explozie si banuim ca a fost produsa de o bomba", a declarat reporterilor E. Zulpan, purtatorul de cuvânt al politiei din provincia Sulawesi de Sud, a carei capitala este… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

