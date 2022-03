Explozie la fabrica de amidon din Medgidia. Nu sunt victime O explozie urmata de incendiu s-a produs, marți, la o fabrica de amidon din Medgidia, județul Constanța. Nu au fost inregistrate victime. La locul exploziei au fost trimise patru autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de intervenție la inalțime, o autospeciala de transport personal și victime multiple, o autospeciala CBRN și doua ambulanțe SMURD, anunta ISU Constanta. „In urma recunoașterii, nu au fost identificate victime. Se lucreaza pentru inlaturarea efectelor negative. Nu mai exista flacara, pompierii intervin pentru racirea zonei”, a transmis… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

