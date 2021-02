Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si o alta a fost ranita intr-o explozie intr-un spital Covid-19 din orasul Cernauti din vestul Ucrainei, au anuntat sambata serviciile de urgenta citate de Reuters. Explozia s-a produs la etajul al doilea al spitalului, sambata la ora pranzului, si 20 de persoane au fost evacuate,…

- Din primele informații, explozia s-a produs la etajul doi al unui corp de cladire. Ar fi explodat un aparat de alimentare cu oxigen, informeaza Antena 3. Explozia a fost urmata de incendiu. Publicația rusa Pravda indica 2 persoane decedate insa bilanțul este preliminar. 20 de pacienți au fost evacuați.…

- Comisia Europeana va sprijini intentia Poloniei de a furniza Ucrainei inca 1,2 milioane de doze de vaccin AstraZeneca impotriva coronavirusului, a declarat miercuri guvernul de la Kiev intr-un comunicat citat de Reuters. Vicepresedinte Comisiei Europene Valdis Dombrovskis a afirmat ca UE este dispusa…

- "Le-am cerut tarilor noastre membre sa doneze o parte din dozele lor Ucrainei", a declarat Ursula von der Leyen, in timpul unei interventii televizate la o conferinta privind pandemia, organizata la Kiev."UE este alaturi de Ucraina" pentru ca "suntem o familie europeana", a dat ea asigurari, fiind citata…

- O explozie de mare amploare s-a produs sambata de-a lungul unui gazoduct in partea centrala a Ucrainei, transmite dpa. Compania Ukrtransgaz a confirmat incidentul si a avertizat locuitorii din zona orasului Lubni ca vor exista perturbari in furnizarea gazului. Citește și: Lovitura sub centura…