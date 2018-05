Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 18 persoane au murit și alte cinci au fost ranite în urma unui incendiu izbucnit, marți, într-un club din orașul Qingyuan, situat în provincia Guangdong din sudul Chinei, informeaza The Associated Press. Potrivit autoritaților, incendiul a izbucnit în jurul orei…

- Un marocan in varsta de 19 ani a fost arestat vineri in nordul Italiei, al patrulea suspect de terorism retinut in ultimele patru zile in operatiuni ale politiei in tara, informeaza dpa. Ilyass Hadouz este "suspectat puternic" de incitare la terorism si de a fi membru al unei organizatii…

- Un galatean este acuzat ca a patruns in curtea casei unui barbat si i-a aplicat o lovitura in zona capului, punandu-i viata in pericol. Anchetatorii efectueaza cercetari pentru a afla motivele care l-au determinat pe agresor sa actioneze astfel.

- Un galatean este acuzat ca a patruns in curtea casei unui barbat si i-a aplicat o lovitura in zona capului, punandu-i viata in pericol. Anchetatorii efectueaza cercetari pentru a afla motivele care l-au determinat pe agresor sa actioneze astfel.

- Politia kosovara a arestat luni in nordul fostei provincii sarbe, la Mitrovica, un important oficial sarb, Marko Djuric, seful agentiei guvernamentale sarbe pentru Kosovo, relateaza AFP si dpa. Marko Djuric 'a fost arestat si va fi transferat la sediul politiei' din centrul Pristinei, a declarat…

- Ye Jianming, fondatorul si proprietarul companiei CEFC, aflata in proces de preluare a actiunilor Rompetrol, a fost arestat preventiv in China, intr-o investigatie privind oferirea de mita unor lideri din tari africane, afirma surse citate de presa chineza.

- Politia federala a Indiei a arestat inca patru persoane suspectate in cazul fraudei de 1,8 miliarde de dolari, care a avut loc la filiala din sudul orasului Mumbai a Bancii Nationale Punjab si care este considerata cea mai mare frauda bancara din istoria tarii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un cuplu a facut o descoperire macraba in pereții casei pe care au cumparat-o: ayu gasit ramașițele unei femei care fusese data disparuta acum trei ani. Descoperirea a fost facuta de un cuplu care se mutase recent intr-o casa din Texas. In zidurile locuinței a fost gasit un schelete uman, potrivit thesun.co.uk.…