Stiri pe aceeasi tema

- Explozie pe o strada in Cartierul Latin, in centrul Parisului! In urma tragediei, 16 persoane au fost ranite, dintre care 7 se afla in stare critica, potrivit politiei franceze, noteaza Agerpres. De altfel, in urma exploziei, un incendiu uriaș s-a declanșat iar o fațada a unei cladiri s-a prabușit.…

- Un incendiu de proporții, de origine inca necunoscuta, a izbucnit miercuri intr-o cladire din centrul Parisului, din care o parte s-a prabușit, potrivit imaginilor AFP. ALERTE – Scene de chaos dans le 5ᵉ arrondissement de Paris apres une puissante #explosion de gaz au niveau de la rue Saint-Jacques.…

- O explozie de gaz a avut loc, miercuri, 21 iunie, in arondismentul al cincilea din Paris, rezultand un incendiu care a afectat unele cladiri, a anunțat primarul acestui arondisment pe Twitter, potrivit Reuters.Poliția din Paris a indemnat populația sa evite zona.Mai multe imagini cu incendiul de dupa…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați in aceasta zi la Rafinaria Petromidia Navodari. UPDATE: Explozie urmata de incendiu violent la Petromidia Navodari. Planul Roșu de intervenție, activat. Incendiul se manifesta cu degajari…

- Cel puțin șapte persoane, dintre care șase copii, au fost ranite joi, 8 iunie, dupa ce au fost atacate cu un cuțit de un barbat intr-un parc din orașul francez Annecy. Trei dintre victime sunt in stare grava, transmite Le Figaro.Atacul a avut loc in jurul orei locale 9:45, iar principalul suspect este…

- O imagine falsa care arata o explozie la Pentagon a devenit virala pentru scurt timp pe Twitter, luni, 22 mai, provocand o scadere a piețelor timp de zece minute și reaprinzand dezbaterea cu privire la riscurile inteligenței artificiale (AI), noteaza Le Figaro . Fotografia falsa, realizata aparent cu…

- Un bloc de apartamente s-a prabușit in noaptea de sambata, 8 aprilie spre duminica, 9 aprilie 2023, in centrul orașului Marsilia, a anunțat duminica primarul din Marsilia, Benoit Payan, adaugand ca cinci persoane care locuiau in cladirile invecinate au fost ranite in incident, noteaza midilibre.fr.…

- Echipajele de pompieri incearca sa stinga un incendiu care a izbucnit dupa ce o explozie ar fi daramat un bloc de apartamente in orașul francez Marsilia. Salvatorii spera sa ajunga la victimele de sub daramaturi, oficialii avertizand ca ar putea fi și decese, relateaza Deutsche Welle și France 24.