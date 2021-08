Explozie de superlative la adresa pompierilor români: Oamenii aceştia sunt cu secole înainte In aceste cinci zile de cand flacarile fac ravagii pe multe fronturi, unul dintre lucrurile relatate pana la saturatie a fost mentionarea tarilor care au trimis echipe de pompieri pentru ajuta la eforturile fortelor grecesti, scrie publicația ethnos.gr , citata de Rador. Printre cele 8 țari care au trimis ajutoare, se numara Romania, care intr-o postare pe rețelele de socializare sublinia ca „nu-i vom lasa pe frații noștri greci singuri in acest moment critic”. Și nu au facut-o. De fapt, este posibil sa fi facut si ceva in plus. Se poate sa fi oferit pompierilor din Grecia ocazia unui seminar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presa din Grecia despre metodele pompierilor romani: „Au oferit un seminar de stingere a incendiilor” Presa din Grecia despre metodele pompierilor romani: „Au oferit un seminar de stingere a incendiilor” Inca un ziar din Grecia publica o analiza incarcata de superlative despre pompierii romani aflați…

- Misiunile pompierilor romani continua in insula Evia din Grecia, pentru a treia zi consecutiv. Una dintre misiunile prioritare este identificarea de surse de apa, noi focare de incendiu fiind identificate constant. La temperaturi caniculare, pompierii lupta cu focul in ture de cate sase ore. ”In cea…

- Presa din Grecia lauda intervenția pompierilor români, care ajuta la stingerea incendiilor care au cuprins țara. De câteva zile, detașamentul de pompieri se lupta cu focul de pe insula Evia. Modul de acțiune al acestora a adus numai cuvinte de lauda, atât din parte presei elene,…

- Prima misiune a pompierilor salvatori in Grecia a inceput, duminica dimineața, in zona Spathari. La aceasta misiune vor participa, in prima faza, 35 de subofițeri care incadreaza 6 autospeciale de stingere cu apa și spuma și doua cisterne. Alaturi de ei vor fi 4 ofițeri romani, insarcinați cu dubla…

- Pe o caldura insuportabila, grecii incearca sa stinga focul care le arde țara de 5 zile. Au venit ajutoare din Europa, inclusiv Romania, dar este o lupta inegala. In unele zone, focul parea ca s-a mai domolit astazi, dar pompierii sunt pregatiți pentru ce e mai rau.

- Convoiul format din cei peste 100 de pompieri salvatori care au plecat din Romania pentru a sprijini autoritatile elene sa stinga incendiile de vegetatie a ajuns in Atena, informeaza, sambata, Departamentul pentru Situatii de Urgenta.

- Premierul Florin Citu anunta ca echipa de pompieri din partea Romaniei care va pleca in Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetatie va actiona in zonele indicate de autoritatile elene pe o perioada de 10-14 zile. „Romania este alaturi de Grecia in aceste momente dificile”, subliniaza…

- Sutele de incendii violente de vegetatie din Grecia si Turcia au deteriorat calitatea aerului in estul Mediteranei. Focul a eliberat in atmosfera cantitati uriase de particule fine, iar fumul s-a raspandit pana in nordul Africii. La aceasta se adauga concentratiile mari de praf african deasupra Greciei,…