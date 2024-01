Explozie de mari proporții în Mongolia O explozie de gaz provocata de un accident de circulatie a facut sase morti si 14 raniti in capitala Mongoliei, Ulan Bator, miercuri dimineata, au informat autoritatile, noteaza AFP. Un vehicul care transporta 60 de tone de gaz natural lichefiat (GNL) a explodat in cursul noptii de marti spre miercuri intr-o coliziune cu o masina, a informat Agentia nationala de management al urgentelor din Mongolia (NEMA). „Trei persoane au murit in incendiu”, a precizat NEMA intr-un bilant susceptibil sa se agraveze, in timp ce trei pompieri si-au pierdut viata, iar alte 14 persoane au fost ranite. Printre raniti… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

