Explozie de decese din cauza ”drogului zombi”

Casa Alba a anunțat ca trebuie sa ia masuri contra creșterii abrupte a deceselor provocate de supradozele de xilazina, cunoscuta sub numele de ”drogul zombi”, transmite BFMTV. Este vorba despre o substanța foarte periculoasa, care este la origine un anestezic pentru cai, in amestec cu alte droguri, cum este fentanil sau heroina. Un studiu realizat de guvernul federal, pe baza datelor din 20 de state, reflecta o situație grava. Datele indica o creștere cu 276% a numarului deceselor prin supradoza din acest drog, intre ianuarie 2019 și iunie 2022. Sunt 109.000 decese in urma supradozei care au…