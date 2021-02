EXPLOZIE de cazuri cu COVID-19 în școli. Aproape DOUĂ SUTE de elevi și profesori infectați Potrivit unor surse Realitatea PLUS județele Timiș și Cluj au peste 30 de cazuri, iar in București au fost raportate șase cazuri, atat elevi, cat și profesori. Percheziții DNA la Apele Romane in dosarul angajarilor politice. ”Animalul politic”, vizat Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, recomada parintilor "un pic mai multa atentie" la starea de sanatate a copiilor atunci cand ii duc la scoala. Lider AUR, arestat pentru proxenetism Situația cazurilor COVID din instituțiile de invațamant, in timp real (este vorba de elevi, profesori și personal auxiliar) Brașov - 8 Timis – 35 Cluj… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

