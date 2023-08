Un fost colaborator al firmei din Crevedia susține ca angajații ar fi combinat gazul de butelie cu propan pentru a-l vinde mai apoi ca fiind GPL pentru mașini, la un preț de 3 ori mai mare. Potrivit unui fost colaborator al lui Ionuț Doldurea, gazele erau combinate noaptea, in cisterne, sambata sau duminica, in condițiile in care gazul de butelie are un preț de 0,7-0,8 lei/l, iar GPL-ul un preț de peste 3 lei. Prin urmare, gazul amestecat era astfel vandut la un preț triplu. „Gazul nu mergea in butelii pentru populație. De aia amestecau! (…) Gazul pentru populație are cifra octanica foarte mica,…