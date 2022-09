Explorado.ro urează bun venit cumpărătorilor cu reduceri de 25% la primele comenzi Explorado.ro, prima platforma romaneasca de Live Shopping și Lifestyle, ureaza bun venit tuturor pasionaților de shopping cu 25% reducere la primele comenzi prin codul EXPLORADO25. Reducerea se aplica pentru un numar nelimitat de comenzi din catalogul Explorado cu peste 20.000 de produse de la branduri de top din categoriile fashion, home & deco, beauty, gadgeturi, tech și puericultura. Incepand cu luna septembrie, Explorado.ro se lanseaza ca primul magazin online din Romania care include conceptul de Live Commerce in ADN-ul experienței, aducand pe aceeași platforma influenceri și creatori de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

