- Atat Rusia, cat si Ucraina doresc respectarea acordurilor de pace de la Minsk, a declarat marti presedintele francez Emmanuel Macron, aflat in vizita la Kiev, dupa ce a discutat luni la Moscova cu omologul sau rus, Vladimir Putin. "Acum avem posibilitatea sa ducem mai departe negocierile",…

- Marți, Kremlinul a încercat sa explice o remarca din ajun al lui Vladimir Putin pe care liderul de la Kremlin a facut-o într-un moment în care îl critica pe presedintele Ucrainei Volodimir Zelenskiy si pe care numerosi internauti si observatori au interpretat-o drept o gluma…

- Kremlinul apara marti o declaratie a lui Vladimir Putin, luni, prin care l-a atacat pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, interpretata de multi navigatori pe Internet ca o gluma despre viol, relateaza AFP. Liderul de la Kremlin l-a atacat luni, in conferinta sa de presa comuna cu presedintele…

- Președintele rus Vladimir Putin a salutat luni eforturile Franței „de a rezolva problema securitații în Europa”, salutându-l pe omologul sau francez Emmanuel Macron la Kremlin, în plina criza ruso-vestica din jurul Ucrainei, potrivit AFP. „Vad câte eforturi…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au discutat joi cu privire la Ucraina si in special la ''garantii de securitate'' cerute de Moscova, in cadrul celei de-a treia convorbiri telefonice din aceasta saptamana pe acest subiect, a indicat Kremlinul, relateaza AFP.…

- Lansatoarele de racheta din Romania si Polonia sunt o amenintare pentru Rusia, a declarat marti presedintele Rusiei, Vladimir Putin. Declaratia a fost facuta intr-o conferinta de presa dupa o intalnire la Moscova cu premierul ungar Viktor Orban. UPDATE: „Se cunoaște faptul ca noi am primit promisiuni…

- Rusia se arata ingrijorata de plasarea in alerta a 8.500 de militari americani, pregatiti pentru a fi desfasurati in Europa, in contextul crizei de la granița Ucrainei, a denuntat, marti, Kremlinul. Rusia afirma ca actiunile si declaratiile Washingtonului duc la o noua "escaladare a tensiunilor" in…

- Vladimir Putin a criticat in fața lui Recep Tayyip Erdogan utilizarea de catre armata ucraineana a unor drone militare furnizate de Ankara, informeaza AFP.Putin susține ca utilizarea de catre fortele Kievului a unor drone militare de fabricatie turca de tip Bayraktar, care au servit inclusiv pentru…