Explicația primarului Fritz pentru mărirea impozitelor în Timișoara Dominic Fritz considera ca se impune o majorare a taxelor și impozitelor in Timișoara, mai mari decat in alte orașe, insa, susține edilul, mai mici decat la Constanța sau Oradea. Proiectul privind stabilirea impozitelor și taxelor locale in Timișoara pentru anul 2022 va avea parte și de o dezbatere publica. Impozitele pentru autovehicule raman la […] Articolul Explicația primarului Fritz pentru marirea impozitelor in Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

