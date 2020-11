Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afirmat duminica seara ca adolescentii sunt "raspandaci" de virus. Ei se infecteaza in locurile in care nu sunt supravegheati de parinti, bunici sau profesori, nu la școala, a subliniat Orban.

- Situația se agraveaza pe zi ce trece in Timișoara, acolo unde rata de infectare a trecut de de 6 la mia de locuitori, apropiindu-se simțitor de 7. In ciuda acestei situații alarmante, autoritațile nu au decis intrarea orașului in carantina. Ba mai mult, campania electorala a inceput la miezul nopții,…

- Calitatea semnalului 4G in rețelele de telefonie mobila pentru 12 din cele 43 de localitați aflate in scenariul roșu, cu o rata de infectare peste 3 la mia de locuitori, arata ca școala online este in pericol, potrivit unei analize facute de Edupedu.ro. Sursa citata a verificat calitatea semnalului…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca au loc discuții privind inceperea anului scolar cu prezenta fizica in clase de la 1 octombrie, iar pana atunci cursurile sa fie online. Nu s-au luat decizii clare, astfel ca inceputul anului școlar, preconizat a fi cel mai dificil de pana acum, este din nou bulversat…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca Guvernul va putea achiziționa doar 70-80.000 din cele 250.000 de tablete destinate elevilor in noul an școlar. Ludovic Orban a precizat ca va schimba conducerea ONAC, institutiei care s-a ocupat de licitatie, transmite Hotnews.ro. „Nu vom putea achizitiona toate…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca a cerut Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea pandemiei sa analizeze posibilitatea activitații in spațiile inchise, precum restaurantele. El a mai precizat ca in cursul saptamanii va avea o intalnire cu reprezentanții HoReCa și va fi…