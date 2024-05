Surse: OPEC va publica previziuni lunare privind cererea de petrol doar la nivelul OPEC+ Schimbarea reflecta ceea ce a devenit o cooperare de lunga durata intre membrii Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol si statele partenere, cu privire la luarea deciziilor colective privind livrarile de petrol. Secretariatul OPEC din Viena a publicat in rapoartele sale lunare o estimare a cererii de petrol din OPEC. Estimarile sunt urmarite de analisti si traderi ca un indicator al fortei pietei petroliere. Dar din aceasta luna OPEC va oferi doar estimarea cererii de titei provenit din tarile din Declaratia de Cooperare (DoC), au spus sursele. DoC este denumirea oficiala pentru OPEC+, care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

