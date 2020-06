Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a semnat ordinul prin care pacienții cu COVID-19 asimptomatici cu testul de control negativ vor fi externați dupa 10 zile, fara a fi necesar sa mai stea izolați, cei asimptomatici cu test pozitiv vor mai sta 4 zile izolați la domiciliu, iar cei asimptomatici cu factori…

- Nelu Tataru schimba modul de abordare a pacienților cu COVID-19. Ministrul Sanatații anunța ca pacienții diagnosticați cu coronavirus, dar asimptomatici, vor sta in spital maxim 10 zile dupa care vor fi izolați la domiciliu. Ministrul NeluTataru a declarat ca va semna un ordin de ministru prin care…

- Nelu Tataru a efectuat o vizita in judetul Vrancea, unde sunt 893 de cazuri de coronavirus, dintre care aproape o suta raportate in ultimele zile. Ministrul Sanatatii sustine ca Romania are de patru zile peste 300 de cazuri, iar de sapte zile numarul creste constant. "Sper ca in perioada…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a declarat astazi ca s-a inregistrat cel mai min numar de cazuri de imbolnavire cu COVID-19, in 24 de ore, de la inceputul pandemiei. „124 de cazuri noi este cel mai mic numar de cazuri noi pe 24 de ore de la inceputul pandemiei. Avem si cel mai mic numar de cazuri in…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca sustine o lege a vaccinarii si crede ca persoanele vulnerabile ar trebui sa isi faca vaccinul antigripal. Tataru a spus ca, dupa stabilizarea coronavirusului, Romania ar putea sa cerceteze un vaccin impotriva Covid-19, anunța news.ro.”O sa trebuiasca…

- "Domnul Streinu Cercel era presedintele comisiei speciale de la nivelul Ministerului Sanatatii de lupta impotriva epidemiei COVID si in aceasta calitate a lansat public niste masuri aberante, care incalca drepturi si libertati fundamentale si care au creat o stare de emotie intr-un segment extrem…

- Constantin Dina, directorul Directiei Control si Integritate din cadrul Ministerului Sanatatii, a fost depistat pozitiv la COVID-19, anunta Ministerul Sanatatii, care precizeaza ca ministrul Sanatatii a fost testat pentru COVID-19.Ministerul Sanatatii anunta ca directorul Constantin Dina se afla internat…

- Ministerul Sanatatii confirma ca directorului Directiei Control si Integritate din cadrul Ministerului Sanatatii a fost depistat pozitiv la COVID 19, transmite sambata Grupul de Comunicare Strategica.Acesta se afla internat in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta.In acest caz s a inceput ancheta…