- Razboi in Ucraina, ziua 568. Peste 2.000 de persoane au parasit districtul Kupiansk de miercuri, dupa ce pe 9 august a fost ordonata o evacuare obligatorie pentru 56 de asezari, potrivit autoritatilor regionale Harkov.

- Razboi in Ucraina, ziua 560. Ministrul de Externe ucrainean, Dmitro Kuleba, considera ca nu se poate avea incredere in președintele rus Vladimir Putin in ceea ce privește negocierilor de pace. Potrivit lui Kuleba, nu se poate avea incredere in Vladimir Pu

- Razboi in Ucraina, ziua 520. Presedintele rus Vladimir Putin le-a transmis vineri liderilor africani prezenti la summitul Rusia-Africa de la Sankt Petersburg ca Moscova trateaza cu respect propunerea lor de pace privind Ucraina si o studiaza 'cu atentie'.

- Autoritațile din New York au anunțat intenția de a distribui pliante la granița de sud, pentru a-i avertiza pe migranți ca nu exista „nicio garanție" ca vor primi ajutor daca intra in oraș.Primarul Eric Adams a anunțat planul și a explicat ca orașul nu mai poate face fața altor migranți, in condițiile…

- Razboi in Ucraina. Rusia este pregatita sa revina in acordul privind exporturile de cereale ucrainene daca cererile sale vor fi indeplinite “in totalitate”, a declarat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, subliniind ca fara aceasta prelungirea acordului “nu mai are sens”, potrivit AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 510. Presedintele rus, Vladimir Putin, a avertizat, luni, ca armata rusa pregateste o riposta la atacul fortelor ucrainene asupra Podului Kerci, care face legatura intre Crimeea si Rusia, un incident soldat cu moartea a doi civili

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca contraofensiva armatei ucrainene, declansata in iunie, nu a avut succes in fata rezistentei apararii ruse in sudul si in estul Ucrainei, relateaza AFP, potrivit Agerpres. CITESTE SI Vine furtuna imobiliara: Bloomberg anunța ca una dintre cele mai importante…

- Urmatorul summit Uniunea Europeana-America Latina, organizat luni si marti la Bruxelles, primul dupa opt ani, "nu va fi usor", a declarat vineri sefa diplomatiei mexicane, Alicia Barcena, referindu-se la problema Cubei, noteaza AFP, citat de Agerpres."Exista subiecte obligatorii, dintre care unele…