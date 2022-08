Stiri pe aceeasi tema

- Exercițiile in jurul Taiwanului vor continua luni, a anunțat armata chineza, potrivit Reuters. Comandamentul Teatrului de Est al Armatei Populare de Eliberare a Chinei a anunțat pe rețeaua de socializare Weibo ca va exersa efectuarea de atacuri antisubmarin și raiduri pe mare. Armata chineza a efectuat…

- Statele Unite și-au exprimat ingrijorarea ca exercițiile militare ale Armatei Populare de Eliberare a Chinei (PLA) in jurul Taiwanului vor duce la o escaladare grava a situației și ar destabiliza regiunea asiatica. Acest lucru a fost declarat de secretarul de stat american Anthony Blinken, relateaza…

- Discuții pe tema crizei climatice pana la dialogul dintre armatele celor doua state, au fost intrerupte in urma vizitei președintelui Camerei SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan, scrie The Guardian. Anunțul a venit in contextul in care Beijingul a efectuat exerciții militare in jurul insulei Taiwan. Anterior,…

- Taiwan și-a explodat vineri „vecinul sau rau de alaturi”, in timp ce China a efectuat o a doua zi de exerciții militare fara precedent, scrie presa occidentala. Navele de razboi și avioanele de lupta chineze au trecut vineri linia neoficiala a graniței din stramtoarea Taiwan, ceea ce a determinat Taipei…

- La mai puțin de o zi dupa ce Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților SUA, a parasit Taiwanul, insula se confrunta deja cu amenințarea jocurilor de razboi chineze. Cu aceasta ocazie, Beijingul are ocazia de a se apropia mai mult ca oricand de teritoriul insulei, exersandu și perfecționandu…

- Beijingul a avertizat marți ca va lua „masuri hotarate și puternice” daca purtatoarea de cuvant a Camerei Reprezentanților din Statele Unite, Nancy Pelosi, viziteaza Taiwanul, in ceea ar fi cea mai importanta vizita la inalt nivel a unei delegații americane pe insula autonoma, din ultimii 25 de ani,…

- Un atac chinez asupra Taiwanului nu este iminent, dar SUA urmaresc „foarte atent” evoluția situației din regiune unde China iși dezvolta in mod clar capacitatea de a ataca la un moment dat, dar decizia de a face acest lucru va fi o alegere politica, a declarat generalul Mark Milley, șeful Statelor Majore…

- Armata Populara de Eliberare a Chinei (APE) a inceput sa se pregateasca pentru cel mai rau scenariu, care privește evoluția situației din jurul Taiwanului, in legatura cu poziția SUA asupra statului insular, relateaza Global Times. „Atit Japonia, cit și Statele Unite au planuri de a interveni in problema…