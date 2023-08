O echipa de experti ai Comisiei Europene va vizita Romania in perioada 1-2 septembrie pentru a discuta modalitatile de sporire a capacitatii coridorului Dunarii, pentru creșterea tranzitului de marfuri dinspre și inspre Ucraina. Aceasta vizita a experților in Transporturi de la Bruxelles are loc dupa ce in luna august s-au intalnit la Prefectura Galați reprezentanți ai Guvernelor SUA, Romaniei, Ucrainei, Republicii Moldova și Comisiei Europene, care au stabilit masurile necesare pentru dublarea de la 2 la 4 milioane de tone a cantitații de cereale ucrainiene tranzitate prin porturile de la Dunare.…