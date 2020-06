Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul vaccin impotriva COVID-19 s-ar putea sa nu dea rezultate foarte bune in cazul persoanelor in varsta, cele care prezinta cel mai ridicat risc de a muri din cauza bolii, spun oamenii de stiinta britanici, potrivit The Guardian. Prof. Peter Openshaw, unul dintre cercetatorii din grupul de consultare…

- Intr-un document transmis Camerei Lorzilor, se arata ca vaccinarea trebuie sa vizeze anumite grupuri de persoane pentru ca in acest fel sa fie protejati cei cu adevarat vulnerabili. „Uneori este posibil sa protejam un grup vulnerabil, vizand un alt grup si acest lucru, de exemplu, se face in cazul gripei",…

- Oamenii de stiinta din Singapore vor incepe, in luna august, testarea pe oameni a unui vaccin impotriva COVID-19 dezvoltat de compania americana Arcturus Therapeutics. Intr-o prima faza, aceștia au obtinut rezultate promitatoare in cadrul unor experimente realizate pe soareci, informeaza Reuters, citata…

- Oamenii ar putea primi ajutor in lupta cu coronavirusul de la cei mai buni prieteni din lumea necuvantatoarelor. Cercetatorii britanici au inceput testele care vor determina daca virusul poate fi detectat de catre caini. Daca se va dovedi ca studiul are succes, cateii ar putea deveni cei mai eficienti…

- O poștarița dintr-o comuna din județul Cluj, diagnosticata cu COVID-19 Foto Agerpres O poștarița dintr-o comuna din județul Cluj, care a intrat recent în contact cu aproape 250 de persoane, a fost diagnosticata cu COVID-19. Oamenii se afla acum în izolare, iar oficiul poștal…

- Doi pacienti din judetul Buzau, declarați vindecați de COVID-19 au redevenit pozitivi, dupa 12 zile de la externare. Medicii spun ca nu este ceva ieșit din comun și arata ca sistemul lor imunitar nu a facut fața virusului. Cei doi pacienti din Buzau, in varsta de 46 de ani si, respectiv, 29 de ani,…

- O firma de salubritate care strange gunoiul de la sute de mii de persoane si-a trimis in concediu sau somaj tehnic angajatii de la linia de sortare a deseurilor. Sefii firmei au intrebat autoritatile ce se intampla cu gunoiul persoanelor izolate la domiciliu din cauza crizei Covid-19, dar nu au primit…