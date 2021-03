Experţi ai UE vor afirma că Uniunea ar trebui să clasifice energia nucleară ca fiind o investiţie verde Comisia Europeana incearca sa finalizeze o evaluare care va decide care activitati economice pot fi etichetate ca investitii durabile in UE, in functie de respectarea unor criterii stricte de mediu. Consilierii experti de la Bruxelles, erau divizati anul trecut, daca energia nucleara merita o eticheta ecologica, recunoscand ca, desi produce emisii foarte scazute de CO2 care duc la incalzirea planetei, este nevoie de mai multe analize privind impactul asupra mediului avut de deseurie radioactive. Comisia a solicitat Centrului Comun de Cercetare (CCR), divizia sa de experti stiintifici, sa realizeze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

