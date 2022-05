Președintele Turciei se opune ca cele doua state sa fie primite in NATO, dupa cum se știe deja. In schimb, președinția americana a anunțat deja ca Joe Biden abia așteapta sa lucreze cu Congresul de la Washington și cu aliatii din NATO pentru a primi rapid Finlanda si Suedia in cadrul blocului militar. Numai ca pentru a ca un stat membru sa fie primit in NATO, este nevoie de unanimitate in randul statelor membre. Intr-o declarație pentru Europa FM, expertul Institutului Diplomatic Roman Dragoș Mateescu, fost lector la Universitatea Economica din Izmir, spune ca prin expirmarea opoziției fața de…