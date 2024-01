Stiri pe aceeasi tema

- Economia romaneasca a inregistrat in 2023 un avans de 1,8%, cu 0,8 puncte procentuale mai putin decat se estima anterior, conform celui mai recent raport privind "Perspectivele Economice Globale" (Global Economic Prospects), publicat marti de Banca Mondiala.

- Economia mondiala in 2024 va fi influențata de o serie de alegeri decisive, de politicile bancilor centrale pentru combaterea inflației și de evoluția conflictelor, potrivit unui raport publicat de Deutsche Bank, una din cele mai mari banci din Europa. Concluzia studiului este: ”Va fi un 2024 interesant”.…

- Banca Centrala a Frantei se asteapta la o redresare a economiei doar in 2025Economia franceza se va redresa doar in 2025, cand inflatia mai scazuta va spori puterea de cumparare, se arata in estimarile publicate marti de Banca Centrala a Frantei, transmite Reuters, conform Agerpres. A doua…

- Zona euro este afectata de recesiune, iar perspectivele nu sunt dintre cele bune. Adrian Codirlașu, expert in finanțe internaționale și managementul riscului, avertizeaza ca Romania va fi profund afectata de criza care iși arata deja colții in zona euro, dar și de propria politica fiscala

- In ultimele trei luni ale acestui an, Produsul Intern Brut al Israelului ar putea sa se contracte cu 11% in ritm anual, pe fondul escaladarii razboiului cu Hamas, potrivit estimarilor bancii americane JPMorgan Chase. Prognozele initiale ale bancii americane privind impactul economic al razboiului, care…

- Economia americana a crescut mai repede decat se aștepta in trimestrul al treilea, sfidand din nou avertismentele de recesiune, susținuta de cheltuielile de consum robuste pe fondul unei piețe a muncii rezistente, relateaza Reuters.Cel mai rapid ritm de creștere din ultimii aproape doi ani, raportat…

- Economia americana a inregistrat in trimestrul al treilea cel mai rapid ritm de crestere din ultimii doi ani, pe masura ce salariile mari au stimulat cheltuieile de consum ale gospodariilor, arata o estimare preliminara publicata joi de Departamentul Comertului, transmite Reuters.In ritm anualizat,…