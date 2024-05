Condamnari in cazul tinerilor implicati in jefuirea unor sali de jocuri din Constanta. Judecata in apel, la final

Stiri pe aceeasi tema

- Magistratul de la Curtea de Apel București a respins cererile de redeschidere a dosarului celor doi fosti ofiteri de Securitate acuzati ca l-au torturat pana la moarte pe disidentul Gheorghe Ursu. Familia disidentului ucis in inchisorile comuniste trebuie sa plateasca cheltuieli de judecata.

- Cazul se afla in atentia completului de judecata prezidat de judecatoarea Popoviciu Ioana Ancuta, din cadrul Judecatoriei Mangalia De precizat ca, in prezent, judecatoarea Popoviciu vrea vrea sa plece de la Judecatoria Mangalia, magistratul solicitand transferul la Judecatoria Constanta sau la Judecatoria…

- Reporter: Dvs l-ati dat pe Dumnezeu in judecata?Barbat: Da, pentru mai multe infractiune. Cand dai o persoana in judecata, dai si institutia, si eu am zis Dumnezeu cu domiciliul in cer reprezentat pe pamant de Biserica Ortodoxa.Cazul halucinant a avut loc in anul 2005 cand romanul suparat pentru ca…

- „Tinerii Voteaza” – o initiativa de incurajare a mersului la vot in randul tinerilor si de promovare a unei agende de prioritati a acestora – a fost lansata, miercuri, la Palatul Parlamentului, de catre organizatiile promotoare ale initiativei. In cadrul evenimentului a fost lansat oficial studiul integral…

- Un pensionar a mers ani de zile la evenimente școlare in rol de „veteran” din cel de-al doilea razboi mondial. Abia acum iese la iveala ca este inculpat intr-un dosar de pedofilie, informeaza Nexta. Cazul a avut loc la Moscova, in Rusia. Viktor Burenkov s-a nascut in 1941 și este membru al consiliului…

- Barbatul care și-a omorat soacra și a ranit-o grav pe soția sa, a fost trimis pe banca acuzaților. Cazul a avut loc pe data de 12 octombrie 2023, in raionul Criuleni. Acesta risca pana la 20 de ani de inchisoare sau detenție pe viața.

- S-a incheiat judecata in privința lui IPS Teodosie! In urma valului de controverse pe care l-a starnit, dupa declarațiile facute, Sfantul Sinod al BOR a luat o decizie in cazul Arhiepiscopului Tomisului. Iata ce se va intampla cu IPS Teodosie!

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta s au pronuntat joi, 22 februarie 2024, in cazul bancomatului din Mamaia aruncat in aer Conform portalului instantelor de judecata, Apostol Gheorghe Calin a fost condamnat la 6 ani si 11 luni de inchisoare, cu executare. Asta in timp ce Sanginesi Katia a primit…