- Un șofer a vrut sa-și ajute prietenul dupa ce a ramas impotmolit cu mașina pe un drum inzapezit de pe munte. Din pacate intențiile sale bune nu au fost suficiente și a reușit sa-i distruga complet mașina și a și filmat momentul, scrie ro-viral.video. Motorul prea puternic, mașina prea mare și viteza…

- 5 lucruri pe care trebuie sa le faci inainte sa mergi cu mașina la RAR. Atunci cand ai de inmatriculat o mașina și trebuie sa mergi la RAR, este recomandat ca inca de acasa sa verifici 5 lucruri extrem de importante, pentru a evita o revenire. Cel mai important lucru este verificarea actelor. Inainte…

- In cazul in care ești incepator in ceea ce privește sloturile de orice fel, pentru a te putea descurca și a vedea cum pot fi jucate și cum iți poți crește șansele de caștig, este bine sa respecți o serie de pași. Puțina familiarizare cu jocul, cu regulile, cu modul de utilizare și pariere, cu ceea ce…

- Politistii de frontiera maramureșeni au depistat in trafic un minor de 16 ani din județul Maramureș care conducea un autoturism marca Land Rover neinmatriculat. Și mai grav este ca in autoturism se mai aflau 3 minori cu varste intre 15-17 ani, toți cei patru prieteni au plecat, cu mașina la plimbare…

- Simona Halep se pregatește pentru o batalie lunga in instanțe, in urma acuzațiilor de dopaj. Jucatoarea din Romania este suspendata provizoriu și se va apara prima data la un tribunal independent din Marea Britanie urmand ca in cazul unei infrangeri sa ajunga la TAS. Un arbitru de la instituția de la…

- Testul IQ de astazi te ajuta sa iți dai seama cat ești de inteligent. Mulți copii reușesc sa il rezolve rapid, dar pentru unii adulți este mai dificil. Specialiștii observa in felul acesta cum funcționeaza creierul uman și cat de multe piedici iși pun cațiva oameni. Varianta corecta este chiar in fața…

- Desi in Romania, cei mai multi soferi sunt amendati pentru exces de viteza, Codul Rutier prevede o serie de sancțiuni și pentru cei aflati la polul opus al spectrului de viteza.Exista strazi cu limita minima de viteza, iar daca nu circuli peste acea valoare cand drumul este liber, ești pasibil de…

- „Am avut accident cu el, a condus el, a vrut el sa conduca și era și beat… Și am luat raspunderea mea, ca pe 8 noiembrie a facut și pe 1 trebuia sa fie general și am luat raspunderea mea, ca altfel nu-l facea general” – din interceptarile aflate la dosarul 83/P/2022. Dosarul penal a fost deschis la…